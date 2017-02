Bukarest (dts Nachrichtenagentur) – In Rumänien gab es am Sonntagabend erneut Proteste gegen die Regierung. In Bukarest haben rund 3.000 Demonstranten mit Bannern die Fahne der Europäischen Union nachgebildet. Hintergrund für die seit Wochen anhaltenden Proteste und Rücktrittsforderungen gegen Politiker, war eine – mittlerweile wieder zurückgezogene – Verordnung der Regierung, welche die Senkung der Strafen für Amtsmissbrauch vorsah.

Immer wieder demonstrieren Rumänen im ganzen Land und fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Sorin Grindeanu. Anfang Februar war der rumänische Justizminister Florin Iordache nach massiven Protesten zurückgetreten. Die sozialliberale Regierung hat trotz der Massenproteste und einem Misstrauens-Antrag der Opposition angekündigt, im Amt zu bleiben.