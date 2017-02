Foto: Griechische Nationalbank, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani will Griechenland unter allen Umständen in der Europäischen Union halten. “Ein EU-Austritt Griechenlands würde großen Schaden in der Gesamtwirtschaft Europas anrichten”, sagte Tajani den Zeitungen der “Funke-Mediengruppe”. “Mittel- und langfristig könnte dies negative Auswirkungen haben, weil es als eine Niederlage Europas erscheinen würde. Es gibt ein größeres, allgemeineres Interesse: Wir müssen die EU zusammenhalten.”

Zwar müsse Griechenland alles tun, um die Vorgaben der Gläubiger zu erfüllen. “Aber wir müssen den Griechen noch eine Chance geben”, so Tajani weiter. Auf der internationalen Ebene gibt es immer wieder Streit, ob Griechenland den im dritten Hilfspaket vereinbarten Reformschritten nachkomme. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte kürzlich angemahnt, dass Griechenland ohne weitere Strukturreformen nicht in der Eurozone verbleiben könne.