Foto: Alessandro Schöpf (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 22. Spieltages der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der FC Schalke 04 und 1899 Hoffenheim mit 1:1 getrennt. Schöpf brachte die Knappen bereits nach fünf Minuten nach Vorlage von Burgstaller mit 1:0 in Führung. Die Schalker dominierten die Anfangsphase der Partie deutlich, überließen danach aber zunehmend den Gästen aus Sinsheim das Feld.

In der zweiten Spielhälfte wurde die Partie ruppiger und Schalke erarbeitete sich wieder mehr Spielanteile. Rudy brachte in der 79. Minute per Kopf den Ausgleichstreffer für die Hoffenheimer nach Vorlage von Zuber. Schalke steht auf Platz zwölf der Tabelle, Hoffenheim bleibt auf Rang vier.