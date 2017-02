Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Aue (dts Nachrichtenagentur) – Tabellenschlusslicht Erzgebirge Aue hat am 22. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:4 gegen Dynamo Dresden verloren. Jannik Müller brachte Dresden in der 16. Minute in Führung, in der 21. Minute legte Niklas Kreuzer nach. In der 39. Minute schoss Stefan Kutschke dann das 3:0, in der 45. Minute traf er noch einmal.

Dimitrij Nazarov gelang in der 60. Minute schließlich per Elfmeter ein Treffer für Aue. Unterdessen gewann der VfB Stuttgart mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern, der 1. FC Nürnberg verlor mit 0:1 gegen den VfL Bochum.