München (dts Nachrichtenagentur) – Polizisten haben im oberbayerischen Königsdorf zwei Tote gefunden. Den Beamten zufolge hatte eine Streife am späten Samstagabend Einbruchsspuren an einem Einfamilienhaus festgestellt. Beim Betreten des Gebäudes hätten die Polizisten dann einen Mann und eine Frau tot aufgefunden, eine weitere Frau sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die drei Personen seien offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, vom Täter fehle bislang jede Spur.