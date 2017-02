Foto: Patrick Stewart, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist begeisterter Twitter-Nutzer. “Ich stecke bis zum Hals in den sozialen Netzwerken. Twitter macht mich glücklich”, sagte der 76-Jährige der “Welt am Sonntag”.

Noch glücklicher wäre er aber, “würde Twitter den Account von Donald Trump sperren. Denn das würde bedeuten, dass dieser Albtraum vorbei ist”. Stewart hat in seinen Tweets regelmäßig die Politik von Trump und den Brexit kommentiert. “In dieser Weltlage ist Twitter das beste Mittel, meine Gedanken auszudrücken”, sagte er der Zeitung. In seinem neuen Film “Logan”, dem neuesten Teil der Superhelden-Reihe “X-Men”, ist Stewart wieder in der Rolle des “Professor X” zu sehen. Diesmal spielt er den Superhelden als schwer kranken, alten Mann. “Es geht um unsere Sterblichkeit. Das hat diesmal fast eine philosophische Dimension”, sagte Stewart. “Genau das hat mich gereizt, noch einmal diese Rolle zu spielen – einen 90-Jährigen, der gebrechlich und krank ist.”