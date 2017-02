Foto: Cem Özdemir, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach einem Sinkflug in den Umfragen hat Grünen-Chef Cem Özdemir Kritik an seiner Partei geübt: “Wir haben uns seit dem Parteitag im November zu viel mit uns selber beschäftigt und lieber Flügelkämpfe ausgetragen, statt Antworten auf die Probleme der Menschen zu liefern”, sagte Özdemir der “Bild am Sonntag”. Damit müsse Schluss sein. Für die Bundestagswahl 2017 rechnet Özdemir mit deutlich mehr Stimmen als den aktuell sieben Prozent in den Umfragen.

“Unser Ziel ist es, die Grünen zur drittstärksten Kraft nach Union und SPD zu machen”, so der Spitzenkandidat. “Ich biete Ihnen eine Wette an um ein Jahresabo für eine Obstkiste: Bei der Bundestagswahl werden die Grünen ein zweistelliges Ergebnis erreichen.”