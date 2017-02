Foto: Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt), über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im Samstagabendspiel des 22. Spieltags der Bundesliga hat Hertha BSC 2:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. In der ersten Halbzeit ließen beide Mannschaften defensiv nur wenige Chancen zu. Allerdings führte das dazu, dass die Zuschauer auch nur wenige gute Offensivaktionen zu sehen bekamen.

Im zweiten Durchgang zog das Tempo der Partie etwas an. In der 52. Minute erzielte Vedad Ibisevic dann schließlich den Führungstreffer für die Hertha. Das Tor war aber nicht unumstritten, da Salomon Kalou vor dem Keeper lag und sich damit aktiv im Abseits befand. Allerdings war er durch einen Gegenspieler zu Fall gekommen, sodass es wohl Elfmeter für die Hertha hätte geben müssen. In der 78. Minute mussten die Frankfurter einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Haris Seferovic sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die Berliner nutzten die Überzahlsituation aus und machten die Räume dicht. Ein Treffer von Vladimir Darida in der 83. Minute sorgte dann für die Vorentscheidung. Am 23. Spieltag müssen die Berliner in Hamburg ran, Frankfurt spielt gegen Freiburg.