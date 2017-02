Foto: Cem Özdemir, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. “Außenminister Gabriel muss zügig die Lageeinschätzung für Afghanistan der Realität anpassen. Es liegt in seiner Verantwortung, so die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen”, sagte Özdemir der “Bild am Sonntag”.

Es sei “eindeutig: Afghanistan ist nicht sicher und es darf keine Abschiebungen in unsichere Länder geben”. Özdemir verwies auf die Sicherheitsbeurteilung der UN: “Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen stuft Afghanistan als zu gefährlich ein.”