Foto: Diego Benaglio (VfL Wolfsburg), über dts Nachrichtenagentur

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Der VfL Wolfsburg hat das Freitagsspiel des 22. Spieltags in der 1. Bundesliga mit 1:2 gegen Werder Bremen verloren. Bereits in der 10. Minute brachte Serge Gnabry die Gäste aus Bremen in Führung, in der 18. Minute legte er noch einmal nach. Nur zwei Minuten später traf Borja Mayoral für Wolfsburg.

Die Gastgeber drängten in der Folge auf den zweiten Treffer und kamen zu einigen Chancen, der Ausgleich gelang ihnen jedoch nicht.