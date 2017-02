Washington (dts Nachrichtenagentur) – Mehrere Medien sind am Freitag von einer Pressekonferenz im Weißen Haus ausgeschlossen worden. Darunter waren unter anderem der Sender CNN, die “New York Times” und das Nachrichtenportal “Politico”, berichten die betroffenen Medien in eigener Sache. Einige andere Medien wie das “Time Magazine” hätten daraufhin entschieden, ebenfalls nicht an der Konferenz teilzunehmen.

Gründe für den Ausschluss seien zunächst nicht genannt worden. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erneut gegen die Medien gewettert. Bei der CPAC-Konferenz in Washington sagte er, US-Medien erfänden Geschichten und dächten sich Quellen aus.