Foto: Michael Parensen (Union Berlin), über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Union Berlin hat am 22. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 2:0 gegen den TSV 1860 München gewonnen. Die Berliner übernahmen früh das Kommando in der Partie, kamen jedoch lange nicht gegen die Verteidigung der Gäste an. Gegen Ende der ersten Spielhälfte erhöhten die Gastgeber den Druck, in der 41. Minute traf Steven Skrzybski dann zum 1:0.

In der 61. Minute legte Simon Hedlund nach. Unterdessen verlor der SV Sandhausen mit 0:1 gegen Eintracht Braunschweig, die Würzburger Kickers und Spielvereinigung Greuther Fürth trennten sich 1:1.