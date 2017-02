Foto: Schalke-Fans, über dts Nachrichtenagentur

Nyon (dts Nachrichtenagentur) – Die beiden deutschen Vertreter Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach treffen im Achtelfinale der Europa League aufeinander. Das ergab die Auslosung der Uefa am Freitagmittag in Nyon. Ein weiteres nationales Duell wurde mit der Partie der beiden belgischen Vereine KAA Gent und KRC Genk ausgelost.

Die weiteren Partien: Celta Vigo – FK Krasnodar, APOEL Nikosia – RSC Anderlecht, Olympique Lyon – AS Rom, FK Rostow – Manchester United, Olympiakos Piräus – Besiktas Istanbul, FC Kopenhagen – Ajax Amsterdam. Die Hinspiele finden am 9. März 2017 statt, die Rückspiele werden am 16. März 2017 ausgetragen.