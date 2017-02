Foto: Heike Makatsch, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Schauspielerin Heike Makatsch will ihre Zurückhaltung in Sachen Politik aufgeben. “Ich bewundere Meryl Streep dafür, dass sie sich so offen und kritisch geäußert hat”, sagte Makatsch der Zeitschrift “Gala” (Ausgabe 09/17). “Meine Zurückhaltung stammt teils daher, dass mich das Durchdringen dieser komplexen Welt auch überfordert”, so die Schauspielerin weiter.

“Da sich der nationalistische Rechtsruck nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns in Europa jedoch immer mehr zuspitzt, ist die Zeit für Zögerlichkeit vorbei. Ich positioniere mich laut und klar gegen den menschenverachtenden Populismus, der überall hoffähig gemacht wird.”