Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Deutsche Bundesbank hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 1,0 Milliarden Euro verbucht: Im Vorjahr waren es noch 3,2 Milliarden Euro gewesen, teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. Der Bilanzgewinn von 400 Millionen Euro wurde an den Bund abgeführt. Der Rest soll in Pensionsrückstellungen fließen.

“Der Jahresüberschuss ist geringer ausgefallen als im Vorjahr, weil die Bundesbank ihre Risikovorsorge erhöht hat”, sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann in Frankfurt. Für die Risikovorsorge stockte die Bundesbank ihre Wagnisrückstellung um 1,8 Milliarden auf 15,4 Milliarden Euro auf. Die Aufstockung sei vor allem auf Zinsänderungsrisiken zurückzuführen, die sich aus wachsenden Wertpapierbeständen im Rahmen verschiedener geldpolitischer Ankaufprogramme ergäben und im zurückliegenden Geschäftsjahr erstmals berücksichtigt worden seien, sagte Weidmann.