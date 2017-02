Foto: Londoner Polizei, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – An einem Londoner Flughafen ist am Mittwochmittag ein 29 Jahre alter britischer Staatsangehöriger festgenommen worden, der verdächtigt wird, Ende November 2016 eine Angriffskampagne gegen Internetzugangsrouter durchgeführt zu haben: Durch den Angriff konnten mehr als eine Million Kunden der Deutschen Telekom ihren Internetanschluss zeitweise nicht mehr nutzen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Köln und das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstagmorgen mit. Ziel der Angriffswelle soll es laut BKA gewesen sein, die Router zu übernehmen und in ein von dem Beschuldigten betriebenes Bot-Netz zu integrieren.

Das Bot-Netz soll der Beschuldigte im Darknet gegen Entgelt für beliebige Angriffsszenarien wie beispielsweise sogenannte DDoS-Angriffe angeboten haben. Dem Briten wird versuchte Computersabotage in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft betreibt die Auslieferung des 29-Jährigen nach Deutschland.