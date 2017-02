Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der österreichische Bauunternehmer und Wiener Opernball-Mäzen, Richard Lugner, hat Verständnis für Donald Trump und seine Politik: “Er ist ein wilder Hund, keine Frage. Aber wenn er sagt, er lässt keine Muslime rein, hält er nur, was er im Wahlkampf versprochen hat”, sagte Lugner der “Welt”. Vielleicht wisse Trump ohnehin, dass man das nicht umsetzen könne, “aber er kann später immerhin sagen, dass er es versucht hat”, sagte Lugner weiter.

Er wolle jetzt wieder nach einer neuen Partnerin suchen, so der 84-Jährige: “Es melden sich ja genug Frauen, die mich kennen lernen wollen. Jetzt, vor dem Opernball waren es 15. Mit dreien von denen war ich schon einmal unterwegs, eine von denen passt vom Horoskop her am besten, aber sie ist erst 37, und ich glaube, es sollte diesmal eher eine Ältere sein, also überlege ich noch”, sagte der Bauunternehmer.