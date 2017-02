Foto: Alessandro Schöpf (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 und PAOK Saloniki haben sich im Rückspiel der Zwischenrunde in der Europa League am Mittwochabend mit 1:1 unentschieden getrennt. Dank des 3:0-Siegs im Hinspiel zieht Schalke damit ins Achtelfinale ein. Die Griechen machten zu Beginn der Partie Druck, doch in der 23. Minute brachte Alessandro Schöpf die Gastgeber zunächst in Führung.

Drei Minuten später sorgte Matija Nastasic mit einem Eigentor für den Ausgleich. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Schalker als das kontrollierende Team, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen.