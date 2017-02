Foto: Walter Kohl, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Walter Kohl, der Sohn des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl, hält “die heutige CDU für eine Partei ohne klare Konturen”. “Sie steht überall und nirgends”, sagte Kohl dem “Zeit Magazin”. Die Union operiere heute mit “Vokabeln wie `Markenkern`, da läuft es mir kalt den Rücken runter”, so Kohl weiter.

“Entschuldigung, aber wir reden nicht über Seife oder Cola”. Zugleich übte er Kritik am deutschen Parteiensystem: “Du musst in jungen Jahren rein, die Partei macht dich, die Partei tötet dich, der Einzelne ist völlig abhängig von ihr. Dadurch ist eine Parallelgesellschaft entstanden. Wir werden von Parteisoldaten regiert, die sich gern in Symbol- und Klientelpolitik verlieren”, sagte Kohl. Die AfD sei für ihn keine Alternative: “Die AfD bereitet den Boden für Hetze und Hass”, so Kohl. “Für mich völlig indiskutabel.”