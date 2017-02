Foto: Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Bayer 04 Leverkusen hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstagabend mit 2:4 verloren. Beide Teams agierten zu Beginn der Partie offensiv und konnten sich erste Chancen herausarbeiten. In der 17. Minute brachte Saúl Níguez die Gäste aus Madrid dann in Führung, Antoine Griezmann legte in der 25. Minute nach.

In der 48. Minute gelang Karim Bellarabi dann ein Treffer für die Leverkusener, in der 59. Minute verwandelte Kevin Gameiro einen Foulelfmeter für die Spanier. Stefan Savic sorgte mit einem Eigentor in der 68. Minute für das 2:3 aus Sicht der Gastgeber, Fernando Torres traf in der 86. Minute noch einmal für Madrid.