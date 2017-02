Foto: Ein Pärchen wartet am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im Jahr 2015 haben in Deutschland knapp 40,9 Millionen Erwachsene mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin unter einem Dach gelebt. Dies entspricht 60 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahre, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis des Mikrozensus mit. Die Mehrheit davon lebte in einer Ehe (86 Prozent).

26,8 Millionen Erwachsene wohnten 2015 ohne Partner oder Partnerin im eigenen Haushalt (Alleinstehende, Alleinerziehende sowie ledige erwachsene Kinder im Haushalt der Eltern). Über Paarbeziehungen, die über die Grenzen eines Haushaltes hinweg bestehen, könne auf Grundlage des Mikrozensus keine Aussage getroffen werden, so die Statistiker weiter. Auf Ebene der Bundesländer fallen vor allem die Stadtstaaten auf: Dort lebte 2015 etwa jede zweite erwachsene Person mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen (Berlin: 49 Prozent; Bremen: 52 Prozent; Hamburg: 52 Prozent). In den Flächenländern lag der entsprechende Anteil der Bevölkerung in Paarbeziehungen mit durchgängig knapp über 60 Prozent deutlich höher.