Karslruhe (dts Nachrichtenagentur) – Am 21. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat sich Union Berlin mit einem 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC auf den dritten Rang vorgeschoben. Union begann das Spiel offensiv und ging bereits in der sechsten Minute durch ein Elfmetertor von Hedlund mit 1:0 in Führung. Mugoša verpasste den Ausgleich nur zwei Minuten später, als er den Ball per Kopf an die Latte setzte.

Die Karlsruher ließen sich von dem frühen Gegentor kaum beirren und setzten immer wieder offensive Akzente und überzeugten durch ein sauberes Passspiel. In der 37. Minute und einer Phase, in der bei den Eisernen wenig zusammenlief, spielte Hedlund auf den mitgelaufenen Polter. Jedoch grätschte der Karlsruher Kinsombi in den Passweg und beförderte den Ball ins eigene Tor. In der zweiten Hälfte entwickelte sich das Spiel zu einem sehenswerten Duell mit Chancen für beide Mannschaften. Union setzte auf frühes Pressing und verteidigte mit einer soliden Viererkette. Stoppelkamp kam durch einen Elfmeter in der 77. Minute zum Anschlusstreffer für den KSC. Die Schlussphase war von ruppigen Zweikämpfen und zahlreichen gelben Karten geprägt. Der KSC setzte zu einer starken Schlussoffensive an, konnte jedoch die Niederlage nicht verhindern. Zudem sah Kom in der Nachspielzeit noch die zweite gelbe Karte und flog vom Platz. Durch den Sieg klettert Union auf Platz drei der Tabelle, Karslruhe fällt auf den Relegationsplatz 16 zurück. In den übrigen Partien siegte Hannover gegen Dresden mit 2:1 und St. Pauli trennte sich von Bielefeld im Kellerduell mit 1:1.