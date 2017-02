Foto: Lewis Holtby (HSV), über dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Im Samstagabendspiel des 21. Spieltags der Bundesliga hat der Hamburger SV 2:2 gegen den SC Freiburg gespielt. Die Hamburger erwischten den besseren Start: In der 15. Minute gingen sie durch einen Treffer von Aaron Hunt in Führung. Eine schöne Kombination sorgte in der 23. Minute für den Ausgleich: Maximilian Philipp erzielte den Treffer nach einem Doppelpass mit Janik Haberer.

Im Endeffekt war das Unentschieden zur Halbzeit leistungsgerecht, wobei beide Mannschaften sich Möglichkeiten erspielt hatten. Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Gäste etwas aktiver. Dennoch waren es die Hamburger, die in der 57. Minute durch einen Treffer von Michael Gregoritsch wieder in Führung gingen. Die Freiburger gaben sich aber nicht auf und wurden in der 71. Minute mit dem verdienten Ausgleich belohnt: Vincenzo Grifo erzielte den Treffer. Kurz vor Schluss vergab der HSV die Riesenchance zur erneuten Führung: Aaron Hunt verschoss in der 88. Minute einen Foulelfmeter. Am 22. Spieltag muss der HSV in München ran, Freiburg spielt gegen Dortmund.