Foto: Robert Žulj (Greuther Fürth), über dts Nachrichtenagentur

Fürth (dts Nachrichtenagentur) – Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Die Zuschauer sahen im ersten Durchgang eine relativ ausgeglichene Partie mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Letztendlich waren es die Franken, die kurz vor der Pause in Führung gehen konnten.

Fürths Mittelfeldspieler Robert Zulj erzielte den Treffer. In der zweiten Hälfte spielten die Gäste wesentlich offensiver, ließen aber einige hochkarätige Chancen liegen. Die Fürther versuchten, die Führung über die Runden zu bringen, was ihnen aufgrund einer soliden Defensivleistung auch gelang. Am 22. Spieltag muss Fürth in Würzburg ran, Düsseldorf spielt gegen Heidenheim. Die Parallel-Begegnung zwischen dem VfL Bochum und den Würzburger Kickers endete 2:1.