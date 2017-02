Foto: Personalausweis, über dts Nachrichtenagentur

London (dts Nachrichtenagentur) – Immer mehr Briten wollen offenbar die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das berichtet die “Bild” (Samstag) unter Berufung auf eine eigene Umfrage bei den zuständigen Länderbehörden. Demnach ist die Zahl der Anträge auf Einbürgerung deutlich gestiegen.

So wurden in Hessen im Zeitraum von 1. Januar bis 13. Februar dieses Jahres 125 Anträge gestellt. Das waren fast so viele wie in den Jahren 2014 und 2015 zusammen. In Hamburg gingen im selben Zeitraum 52 Anträge auf Einbürgerung ein. 2016 waren es dort insgesamt 280 gewesen. In Berlin waren es im Jahr 2016 über 500 Anträge, im Januar 2017 waren bereits 43 eingegangen. Baden-Württemberg verzeichnete in den ersten Monaten 2017 über 100 Anträge und bestätigte gegenüber der Zeitung, dass die Zahl der Anträge von britischen Staatsangehörigen “spürbar gestiegen” sei.