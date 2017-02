Foto: Ja-Cheol Koo (FC Augsburg), über dts Nachrichtenagentur

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 21. Spieltages in der Bundesliga hat Bayer Leverkusen 3:1 beim FC Augsburg gewonnen: Dabei erzielte Karim Bellarabi das 50.000. Tor der Bundesliga-Geschichte. Der historische Treffer fiel in der 24. Minute. Drei Minuten vor der Halbzeit legte Chicharito den verdienten zweiten Treffer der Werkself nach.

Im zweiten Durchgang bemühte sich Augsburg um den Anschluss und wurde in der 61. Minute durch einen Treffer von Kohr belohnt. Die Freude darüber hielt aber nur etwa vier Minuten, weil Chicharito den alten Abstand wieder herstellte. In der Schlussphase war Leverkusen dem 4:1 näher als die Gastgeber dem Anschluss, wobei die Gäste vor allem auf Konter setzten. Ein weiteres Tor fiel aber nicht mehr. Am 22. Spieltag muss Augsburg in Darmstadt ran, Leverkusen spielt gegen Mainz.