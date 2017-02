Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern 3:0 gegen den SV Sandhausen gewonnen. Nach 27 Minuten konnten die Gastgeber durch einen Treffer von Jacques Zoua in Führung gehen: Sandhausens Knipping hatte den Ball zu Keeper Knaller zurück spielen wollen und dabei Zoua übersehen, der sich den Ball erlief und an Knaller vorbei ins Tor schob. In der 34. Minute legte Lautern nach: Marcel Gaus erzielte den Treffer.

Im zweiten Durchgang spielte Sandhausen offensiv, während die Lauterer auf Konter setzten. Am Ende waren es die Gastgeber, die noch einen Treffer nachlegen konnten: Osayamen Osawe sorgte in der 79. Minute für die Vorentscheidung. Am 22. Spieltag muss Lautern in Stuttgart ran, Sandhausen spielt gegen Braunschweig. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Eintracht Braunschweig – Erzgebirge Aue 1:1, 1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart 1:2.