Foto: Matija Nastasic (Schalke), über dts Nachrichtenagentur

Thessaloniki (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 hat das Hinspiel der Zwischenrunde in der Europa League am Donnerstagabend gegen PAOK Saloniki mit 3:0 gewonnen. Die Schalker begannen nervös, doch Guido Burgstaller brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Nach dem Treffer zeigte sich Schalke zweikampfstärker und sicherer.

Die Griechen bemühten sich lange um den Ausgleich, kamen gegen die Verteidigung der Gäste jedoch nicht an. In der 82. Minute traf Max Meyer dann zum 2:0, Klaas-Jan Huntelaar legte in der 90. Minute nach.