Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Strafzöllen und anderen Handelsbarrieren, dass die Akzeptanz für Handelsabkommen nicht nur in Europa gestiegen sei. “Jetzt merken viele, was passiert, wenn Freihandel bedroht ist”, sagte Zypries dem “Handelsblatt”. Trump hatte mit dem Versprechen auf mehr Abschottung der US-Wirtschaft die Wahl in den USA gewonnen und als eine seiner ersten Amtshandlungen Firmen mit Strafzöllen gedroht, wenn sie nicht in den USA produzieren.

Am Mittwoch hat das EU-Parlament das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta ratifiziert. Damit das Abkommen vollständig in Kraft tritt, müssen nun noch die nationalen Parlamente abstimmen.