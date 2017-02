Foto: Opel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) schaltet sich in den möglichen Verkauf von Opel an den französischen PSA-Konzern ein: Zypries reise am kommenden Donnerstag zu Gesprächen nach Paris, berichtet die “Bild” (Donnerstag). Mit ihrem Amtskollegen Michel Sapin wolle sie über zahlreiche Themen sprechen, darunter auch über einen möglichen Erhalt von Opel-Arbeitsplätzen in Deutschland. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es dazu, die Reise von Zypries nach Frankreich sei bereits länger geplant gewesen, schreibt die Zeitung weiter.