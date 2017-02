Foto: Fernsehzuschauer mit einer Fernbedienung, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Schauspielerin Ulrike Folkerts wünscht sich mehr Spannung im “Tatort”: “Ich liebe gute, spannende Krimis, aber die gibt es viel zu selten beim `Tatort`. Zumindest in der Form, dass man regelrecht in die Spannung reingezogen wird, Angst um eine Person bekommt und am Ende eine überraschende Wendung stattfindet, mit der niemand gerechnet hat”, sagte Folkerts, die die “Tatort”-Kommissarin Lena Odenthal spielt, der Zeitschrift “Hörzu”. “Andererseits ödet es mich an, brave Polizeiarbeit zu dokumentieren, besonders wenn der Zuschauer mehr weiß als der Kommissar und der erst nach dem sechsten Verdächtigen eine siebte Person als Mörder überführt. Noch schlimmer ist, wenn der Mörder zuvor 50 Minuten im Off war und dann aus dem Hut hervorgezaubert wird.”