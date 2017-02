Foto: Parteitag von Bündnis 90 / Die Grünen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen haben so viele Mitglieder wie noch nie zuvor: Im vergangenen Jahr konnte die Partei im Saldo 2.178 Mitglieder hinzugewinnen, berichtet die F.A.Z. unter Berufung auf Informationen aus der Parteizentrale. Demnach haben die Grünen damit knapp 61.600 Mitglieder. Ende 2015 hatten die Grünen nur noch 59.418 Mitglieder.

Die bisher höchste Mitgliederzahl hatte die Partei im Jahre 2013 mit knapp 61.400. Ein Grund für den Mitgliederzuwachs sei die Urwahl der Spitzenkandidaten im vergangenen Oktober, schreibt die F.A.Z. Damals seien binnen eines guten Monats rund 850 Mitglieder in die Partei eingetreten. Die weiterhin hohe Zahl von Eintritten im letzten Quartal 2016 zeugt nach Ansicht von Michael Kellner, dem politischen Bundesgeschäftsführer der Partei, zudem von einem “Trump-Effekt”. Kellner beobachtet eine allgemeine Politisierung in Deutschland, die auch den Grünen zugute komme. “Ich freue mich, mit so vielen Mitgliedern wie noch nie Wahlkampf für die Grünen zu machen”, sagte Kellner. Das Durchschnittsalter der Grünen-Mitglieder liegt laut F.A.Z. bei 49,8 Jahren und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (49,6) nur leicht gestiegen. Der Frauenanteil liegt weiter bei 38 Prozent und damit höher als bei anderen Parteien. Zulegen konnten die Grünen vor allem in Berlin, wo sie mit einem Zuwachs von 546 Personen um gut zehn Prozent wuchsen. In Berlin regieren die Grünen seit vergangenem Jahr im rot-rot-grünen Senat mit.