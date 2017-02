Foto: Container, über dts Nachrichtenagentur

Straßburg (dts Nachrichtenagentur) – Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben dem Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada am Mittwoch in Straßburg mit einer Mehrheit von 408 zu 254 Stimmen zugestimmt. Damit kann Ceta bereits ab April vorläufig angewendet werden. Allerdings muss das Freihandelsabkommen noch von den nationalen und regionalen Parlamenten gebilligt werden, um endgültig in Kraft treten zu können, da es zu einem “gemischten” Abkommen erklärt wurde.

Vertreter der EU und Kanadas hatten das umstrittene Abkommen am 30. Oktober 2016 unterzeichnet, wobei der eigentlich früher angesetzte Unterzeichnungstermin aufgrund des Widerstands belgischer Regionalregierungen verschoben werden musste.