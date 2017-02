Foto: Euroscheine, über dts Nachrichtenagentur

San José (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Online-Bezahldienst Paypal will in Deutschland künftig auch Kredite vergeben. Paypal wolle sein Kreditgeschäft für kleine und mittelständische Unternehmen bald in Deutschland einführen, sagte Vorstandschef Dan Schulman dem “Handelsblatt”. Man beabsichtige, “es in zahlreichen Ländern einzuführen, Deutschland inklusive”.

Paypal ist mit der Kreditvergabe für Kleinunternehmen vor vier Jahren in den USA gestartet und hat das Angebot seither auf Australien und Großbritannien ausgedehnt. Im vergangenen Sommer hatte Paypal Working Capital den Meilenstein von zwei Milliarden Dollar an Krediten erreicht, die an 90.000 Unternehmen vergeben wurden. Anders als Banken verlangt Paypal keine Zinsen, sondern eine einmalige Gebühr. Die Firmen zahlen die Darlehen über ihre Umsätze im Onlinehandel zurück. Schulman kündigte zudem an, dass das US-Finanztechnologie-Unternehmen ab sofort keine Gebühren mehr für den deutschlandweiten Transfer von Geld an Freunde und Familienmitglieder verlangen werde. Derartige private Zahlungen per App sind derzeit ein stark wachsendes Geschäft. Paypal bietet seit dem Sommer 2014 einen entsprechenden Service in Deutschland an.