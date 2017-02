Foto: Taiwan-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Taipeh (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Busunglück in Taiwan sind am Montag mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere seien verletzt worden, berichtet die örtliche Nachrichtenagentur CNA unter Berufung auf Rettungskräfte. Demnach war der Bus am Nachtmittag (Ortszeit) auf einer Autobahnausfahrt umgestürzt.

Insgesamt seien insgesamt 44 Personen an Bord gewesen – darunter hauptsächlich Senioren, die auf einer Tagestour gewesen seien. Die genaue Unfallursache war zunächst unbekannt.