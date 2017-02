Foto: Fernsehzuschauer mit einer Fernbedienung, über dts Nachrichtenagentur

Unterföhring (dts Nachrichtenagentur) – Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beenden die Sendung “Circus Halligalli”. “Der `Circus Halligalli` wird am Ende der neunten Staffel im Juni seine finale Vorstellung geben”, teilte der Sender ProSieben am Montag mit. “Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen”, so Winterscheidt.

“Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist.” Dennoch bleibe ProSieben in den kommenden Jahren die feste TV-Heimat von Joko und Klaas: “ProSieben und Joko und Klaas wollen die nächsten Jahre weiter TV-Geschichte schreiben”, sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. “Wir freuen uns auf neue Ausgaben von `Die beste Show der Welt` und `Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt`. Zudem entwickeln wir mit den Künstlern neue Shows für ProSieben.”