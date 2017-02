Foto: Militärparade in Nordkorea, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung hat einen neuerlichen nordkoreanischen Raketentest verurteilt. “Nordkorea setzt auch im Jahr 2017 seine Völkerrechtsbrüche fort”, ließ sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Sonntag zitieren. Mit diesem provokanten Vorgehen, das gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstoße, befördere sich Nordkorea weiter ins internationale Abseits.

“Wir rufen Nordkorea eindringlich auf, zur Vernunft zu kommen und alle Sicherheitsratsresolutionen in vollem Umfang zu respektieren”, so Gabriel. Laut Medienberichten hatte Nordkorea am Sonntag erneut eine ballistische Rakete getestet.