Foto: Iris Berben, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Schauspielerin Iris Berben mag es nicht, wenn sie von fremden Menschen geduzt wird. “Heute wird oft geduzt”, sagte Berben der “Bild am Sonntag”. “Ich mag das nicht. Wenn ich in der Bar gefragt werde: `Was willst DU trinken`, dann sieze ich immer knallhart zurück.”

Ihr eile deshalb in der Filmszene schon ein Ruf voraus. “In der Branche bin ich verlacht dafür, dass ich alle am Set sieze”, so Berben. “Doch das `Sie` ist sehr sexy. Förmlich flucht es sich auch besser.”