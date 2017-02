Foto: RB Leipzig – HSV am 11.02.2017, über dts Nachrichtenagentur

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Der HSV hat RB Leipzig die erste Heimniederlage in dieser Saison zugefügt: Am 20. Spieltag gewannen die Hamburger mit 3:0 gegen den Tabellenzweiten. Die Leipziger machten früh Druck, doch in der 19. Minute brachte Kyriakos Papadopoulos den HSV dann in Führung, in der 24. Minute legte Walace nach. Nach der Pause drängten die Leipziger auf den Anschlusstreffer, doch die Hamburger ließen nichts zu.

In der 92. Minute gelang Aaron Hunt schließlich das 3:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 3:0, FC Ingolstadt – Bayern München 0:2, Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 0:1, SV Darmstadt – Borussia Dortmund 2:1.