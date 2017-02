Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Der TSV 1860 München hat am 20. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 2:1 gegen den Karlsruher SC gewonnen. Die Münchener kontrollierten weite Teile der ersten Spielhälfte, ohne aber zwingend zu werden. Nach der Pause zeigten sich die Karlsruher mutig, in der 48. Minute traf Jordi Figueras dann zum 1:0 für die Gäste.

In der 57. Minute gelang Ivica Olic der Ausgleich. Beide Teams drängten daraufhin auf den Siegtreffer, doch erst in der 95. Minute gelang Kai Bülow das 2:1 für die Münchener. Unterdessen verloren die Würzburger Kickers mit 0:2 gegen den 1. FC Heidenheim.