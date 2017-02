Foto: Griechische Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Thessaloniki (dts Nachrichtenagentur) – In der zweitgrößten Stadt Griechenlands, Thessaloniki, ist am Samstag die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte des Landes angelaufen. Aufgrund des Fundes einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen mehr als 70.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Bis Sonntagmorgen soll die Räumung des 1,9 Kilometer umfassenden Sperrkreises abgeschlossen sein.

Die 250-Kilo-Bombe war bei Bauarbeiten in der Nähe einer Tankstelle entdeckt worden. Der Fundort befindet sich in einem dicht besiedelten Gebiet, die Entschärfung soll bis zu acht Stunden in Anspruch nehmen. Im Sperrkreis liegt auch ein Flüchtlingslager. Der Bahn- und Busverkehr in der Stadt wird während der Entschärfung unterbrochen.