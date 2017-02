Foto: Donald Trump am 20.01.2017, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Donald Trump erwägt nach dem vorläufigen Scheitern seines per Dekret verhängten Einreiseverbotes eine “brandneue Order”. Ein neuer Erlass, der es Menschen aus bestimmten Ländern generell verweigert, in die USA einzureisen, könne bereits am Montag in Kraft treten, sagte Trump am Freitag. Dennoch bleibe der Gang vor den Obersten Gerichtshof des Landes eine Option.

Es gebe noch “eine Menge anderer Möglichkeiten”. Zuletzt hatte ein Berufungsgericht in San Francisco Trumps ursprüngliches Dekret einstimmig abgewiesen. Trump hatte das Urteil als “politisch” kritisiert und die Richter scharf angegriffen. Der generelle Einreisebann für Menschen aus sieben Ländern hatte zu chaotischen Szenen und Massenprotesten an den internationalen Flughäfen der USA geführt.