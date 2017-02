Foto: Detlev Buck, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Regisseur Detlev Buck hält Angst für gefährlich. “Wenn sich alle daran festklammern, wie es ist, während sich die Welt immer schneller verändert – das kann nicht gut sein”, sagte Buck der Zeitschrift “Für Sie”. Er selbst habe “von Haus aus ein Gefühl von Sicherheit”, so der 54-Jährige.

“Deshalb weiß ich auch, dass ein gewisses Durcheinander nicht Schlechtes, sondern etwas Gesundes ist – sonst fährt sich alles fest.” An den Wochenenden fahre er auf den Familienbauernhof in Schleswig-Holstein, so Buck weiter. “Geht das nicht, dann unter der Woche. Mit Füße hoch ist da nichts! Was beide Berufe verbindet: Man muss säen, bevor man ernten kann – und am Ende hat man ein Produkt. Ob das nun ein Film ist oder ein Glas Milch.”