Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig haben sich am 20. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Braunschweiger kamen früh zu Chancen, der der 23. Minute traf Christoffer Nyman dann zum 1:0 für die Gäste. Die Nürnberger drängten auf den Ausgleich, der Abdelhamid Sabiri in der 53. Minute schließlich gelang.

Unterdessen endete die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern ebenfalls 1:1, Erzgebirge Aue und die Spielvereinigung Greuther Fürth trennten sich torlos.