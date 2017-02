Foto: Eilat / Rotes Meer, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den Angriff auf die israelische Stadt Eilat am Roten Meer verurteilt. “Erneut sind unsere israelischen Freunde zum Ziel eines Terrorangriffs geworden”, sagte Gabriel am Donnerstag. “Wir sind erleichtert, dass der Plan der Terroristen nicht aufgegangen ist, die israelischen Sicherheitsvorkehrungen gegriffen haben und bei dem Angriff niemand zu Schaden gekommen ist.”

Schon der Versuch zeige das menschenverachtende Kalkül derjenigen, die hinter einer solchen terroristischen Tat stünden und mit allen Mitteln versuchten, Spannungen zu schüren. “Es gibt nichts, was das rechtfertigen könnte”, so Gabriel. Das israelische Militär hatte mehrere aus Ägypten abgefeuerte Raketen vor dem Einschlag in Eilat abgefangen. Die Projektile wurden vom Raketenabwehrsystem “Eisenkuppel” zerstört. Zuletzt waren 2012 und 2010 Raketen auf Eilat abgefeuert worden.