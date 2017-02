Foto: Israelische Sicherheitskräfte, über dts Nachrichtenagentur

Tel Aviv (dts Nachrichtenagentur) – In Israel hat am Donnerstag ein Mann in eine Menschenmenge geschossen. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Petach Tikwa östlich von Tel Aviv. Dabei wurden nach ersten Angaben mindestens vier Menschen verletzt.

Die Sicherheitskräfte nahmen einen Verdächtigen fest und sprachen von einem Terroranschlag. Der Festgenommene sei vermutlich Palästinenser und komme aus dem Westjordanland. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.