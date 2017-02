Foto: Aggressive Fans im Stadion, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der Fußballclub RB Leipzig hat bereits im November vor Krawallen bei Bundesligapartien in Nordrhein-Westfalen gewarnt: Vereinschef Oliver Mintzlaff bat NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) schriftlich um besseren Polizeischutz bei Auswärtsspielen in Dortmund und Schalke, berichtet der “Focus”. Nach Attacken auf den Spielerbus in Köln und Leverkusen habe Mintzlaff gefordert, das Leipziger Gefährt auf dem Weg zum Stadion stärker zu schützen. Zudem habe RB Leipzig eine neue Bewertung der Sicherheitslage angeregt, um “weiteren Personenschaden” zu verhindern.

Am 9. Januar 2017 antwortete Jäger laut “Focus”, dass dies Sache der jeweiligen Polizeibehörden sei. Er habe versichert, diese entsprechend zu sensibilisieren. Vor dem Spiel gegen Leipzig am Samstag gewalttätige Anhänger des BVB Jagd auf gegnerische Fans gemacht. Die Polizei kam mit ihrem Aufgebot nicht gegen die Gewalt der Dortmunder Ultras an.