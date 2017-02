Foto: Straßenkarneval, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Matze Knop, der sich das ganze Jahr über auf der Bühne verkleidet, tritt in der Karnevalszeit ohne Kostüm auf: “Damit die Leute mich nicht erkennen, verkleide ich mich nicht”, sagte der Comedian und Promi-Imitator in der Sendung “hr4 Sonntagsgast”, die am 12. Februar ausgestrahlt wird. Es könne bis zu einem Jahr dauern bis eine neue Show von der ersten Idee bis zum bühnenfertigen Konzept stehe, so Knop. Ideen und Gags probiert der gebürtige Ostwestfale gerne vor ganz kleinem Publikum: “Du buchst dann ganz kleine Läden. Du stellst in einen Bioladen zehn Stühle rein, dann kommen ein paar Leute, und dann testet man das aus, ob da gelacht wird.”

Am Ende stehe dann eine “dicke, fette Show mit Videowall und Einspielfilmen”.