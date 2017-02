Foto: Liebesschloss, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Für Ulrich Tukur spielt die Liebe eine große Rolle: “Mich treibt die Liebe zum Leben an, die knappe Zeit, die mir noch bleibt”, sagte der 59 Jahre alte Schauspieler der Zeitschrift “Myway” (EVT 08.02.). “Und wenn mich die Inspiration ereilt, dann kommt sie möglicherweise direkt vom lieben Gott.” Für sein kürzlich erschienenes Hörbuch “Nichts fehlt – außer Dir” hat Tukur mit seiner Kollegin Sandra Quadflieg Briefe des Dichterpaares Claire und Yvan Goll eingesprochen.

Die Arbeit habe ihn an Situationen aus der eigenen Vergangenheit erinnert: “Ich habe früher viele Liebesbriefe geschrieben”, so Tukur. “Wie oft war ich verliebt! Und konnte ich die Dame meiner Sehnsucht nicht erreichen, dann waren Liebesbriefe häufig die einzige Möglichkeit, nicht an den eigenen Gefühlen zu ersticken.”