Foto: Breitscheidplatz nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, über dts Nachrichtenagentur

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Generalbundesanwalt Peter Frank zieht Bilanz. Im Gespräch mit der “Welt am Sonntag” sagte Frank: “Wir haben allein 2016 über 200 Fälle mit diesem Hintergrund (d.h. islamistischen Terrorismus) neu eingeleitet, die meisten – 140 Verfahren mit knapp 200 Beschuldigten – im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien und im Irak. Anfang 2014 waren es im Bereich des Syrien/Irak-Konflikts noch fünf Verfahren mit acht Beschuldigten!” Hinzu kämen Verfahren gegen Taliban-Kämpfer, die sich in Deutschland aufhielten.

Frank wünscht sich aus dieser Lage heraus mehr Mitarbeiter. “Wir haben derzeit rund 115 bis 120 staatsanwaltschaftliche Sachbearbeiter. Aber wenn ich mir die Vielzahl der Verfahren anschaue, bleibt es eng.”